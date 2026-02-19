Haberler

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Ordu ve Gümüşhane'de, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Sosyal Tesisi'nde "Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua ettiği programa, Vali Vekili Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, diğer ilgililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "on bir ayın sultanı" ramazanın ilk iftarında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri aynı sofrada orucunu açtı.

Vali Aydın Baruş, ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu ifade ederek, ilk iftarın şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapılmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Baruş, şehit aileleri ve gazilerin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu kaydetti.

İl protokolünün katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA " / " + Eyüp Elevli -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! İşte konuşlanacakları yer
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu