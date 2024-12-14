Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay içinde bitebilir
Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Savaş birkaç ay içinde bitebilir
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bugün Suriye'yi terk etsinler

Ordu ve Gümüşhane'de Kar Yağışı Cadde ve Sokakları Beyaza Bürüdü

Ordu ve Gümüşhane'de Kar Yağışı Cadde ve Sokakları Beyaza Bürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu ve Gümüşhane'de etkili olan kar yağışları sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ordu'nun turistik alanlarından Boztepe de kar yağışı sonrası ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gümüşhane'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı, belediye ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ordu'da aralıklarla devam eden yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Altınordu ilçesinde kentin turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe de yağış sonrasında karla kaplandı.

Boztepe'ye gelenler karın tadını çıkardı, manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altınordu'nun yüksek kesimlerinin yanı sıra birçok ilçede kar etkisini sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimdeki mahallelerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, 35 personel ve 7 araçla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Başer, meteorolojik verilere göre, kentte üç gün karın etkili olacağını belirterek, "Belediyemiz tam kadro karla mücadeleye devam ediyor. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan karı şehrimizden kaldıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
img

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
img

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de ortalık karıştı: Vekiller fiziki müdahalede bulundu, muhalefet salonu terk etti
Vekiller karşı karşıya geldi, muhalefet salonu terk etti
Hüseyin Yücel, canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Canlı yayında gönlündeki teknik direktörü açıkladı
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Hakan Fidan, İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıtı açıkladı
İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

Son Dakika Haberleri

Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 14 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.