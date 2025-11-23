Haberler

Ordu Valisi Muammer Erol'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Vali Muammer Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı ve öğretmenlerin milletin geleceğine olan katkılarını belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenliğin, özveri ve fedakarlık isteyen saygın mesleklerin başında olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Erol, "Öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Öğretmenlik, ilk emri 'oku' olan bir dinin mensupları ve bu emirden beslenen bir medeniyetin mirasçıları olarak bilgi aktarmanın ötesinde, milletimizin medeniyet yolculuğuna rehberlik eden kutsal bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, sabır ve özveriyle öğrencilerin sadece bireysel başarılarına değil, milletin ortak geleceğine de ışık tuttuğuna işaret eden Erol, tutuşturdukları eğitim meşalesi ile dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerini aktardı.

Erol, Türkiye'nin dünyanın ve bölgenin önemli güçlerinden biri haline gelmesinde öğretmenlerin önemli bir paya sahip olduklarına dikkati çekerek, "Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
