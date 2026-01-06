Ordu Valisi Muammer Erol, AA'nın 'Yılın Kareleri 2025' oylamasına katıldı

Haberler

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erol, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Vali Erol, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti.

Vali Erol, AA'nın her alanda ortaya koyduğu çalışmaların takdir gördüğünü belirterek, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel





