Ordu Valisi Erol, Ünye'de şehit aileleriyle bir araya geldi

Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye'de şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Erol, Keş Mahallesi'nde şehitlerin adını taşıyan 200 ağacın bulunduğu Şehitler Bahçesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan dua etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden Erol, Yahya Karaoğlan'ın hazırladığı bahçede ağaçların künyelerini inceledi.

Yahya Karaoğlan, konuşmasında, 8 yıl önce başlattıkları çalışmada her ağaca bir şehit ismi vererek bahçeyi oluşturduklarını belirterek, "Ayrıca Şehitler Bahçemizin yanında bulunan evimizin üst katını dizayn ederek şehit ailelerimize konaklama ve ağırlama hizmetini sunduk." dedi.

Programa, Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk ve şehit aileleri katıldı.