Ordu Valisi Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ordu Valisi Muammer Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz gözetmeden başarılı bir şekilde 181 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Polis teşkilatının, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa ettiğini aktaran Erol, gelişen teknolojiyle eş zamanlı olarak sürekli kendini yenileyen, emniyet ve güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek suç ve suçlularla mücadelede üstün başarılar elde eden Türk Polis Teşkilatının, Türk milletinin geçmişten bugüne gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

Türk Polis Teşkilatının daima artan bir başarı grafiğiyle hizmetlerine devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını kaydeden Erol, "Bu duygularla, ülkemize ve milletimize, her türlü şartta hizmet eden emniyet teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki fedakar polislerimize ve bütün teşkilat mensuplarına aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.