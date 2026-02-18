Ordu Valisi Erol'dan ramazan mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan bir ramazana daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın ibadet ve sabrın yoğunlaştığı mukaddes bir ay olduğuna işaret eden Erol, "Dualarımızla, tövbelerimizle ve ibadetlerimizle geçireceğimiz bu güzel ay nefsimizi terbiye etmek ve kötülüklerden arınmak, ahlaklı ve erdemli insan olabilmek için en büyük imkandır. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Erol, ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılması, komşu ve akrabaların daha fazla hatırlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir manevi değere sahip olan ramazan ayında yoksulları, yetimleri, düşkünleri ve yaşlıları, yetiştirme yurdunda kalan yavrularımızı, büyüklerimizi, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, hasta ve fakirlerimizi ziyaret ederek onları hatırlamak, acılarını paylaşmak hepimizin insani görevi olup, sıcak ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu atmosferin bütün güzelliklerinin tüm aylara yayılarak yaşanmasına, kazandığımız bütün güzel hasletlerimizi bundan sonra da sürdürerek, bugünümüz ve yarınımızın da daima mutlu kılınmasına, varsa kırgınlıkların son bulmasına vesile olması en büyük temennimizdir."