Ordu Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, hayata emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına saygının, değerlerin, gelenek göreneklerin, tarihin ve sosyal hayatın tabii bir sonucu olduğunu belirten Erol, "Gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyerek kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir ettiğini vurgulayan Erol, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin ise kadın olduğuna işaret etti.

Erol, kadınların her daim hak ettikleri konumda ailenin ve toplumun merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım."

Vali Erol, başta şehit ve gazilerin kıymetli anneleri ile eşleri olmak üzere fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
