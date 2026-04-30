Ordu Valisi Erol'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün daha iyi bir gelecek için ter akıtan, gecesini gündüzüne katarak çalışan, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmanın temel gücü olan işçi ve emekçilere bir vefa günü olarak kutlandığını belirtti.

Toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru işçilerin ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler millet olarak işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."