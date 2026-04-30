Ordu Valisi Erol'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün daha iyi bir gelecek için ter akıtan, gecesini gündüzüne katarak çalışan, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmanın temel gücü olan işçi ve emekçilere bir vefa günü olarak kutlandığını belirtti.

Toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru işçilerin ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler millet olarak işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs gününün taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan, üreten bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

İnternetten tanıştığı kadını evine çağırdı, kabusu yaşadı

İnternetten tanıştığı kadını evine çağırdı, kabusu yaşadı
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak

Fener'in kasasına 264.220.500 lira sokacak

Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı

Kimsenin anlam veremediği paylaşımın nedeni ortaya çıktı