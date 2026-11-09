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Ordu Ünye'de reçeteli ilaç operasyonunda eski başhekim ve hastane çalışanı tutuklandı

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Ordu Ünye'de reçeteli ilaç operasyonunda eski başhekim ve hastane çalışanı tutuklandı
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Ordu Ünye'de reçeteli ilaçların usulsüz temin edilip satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 18 şüpheliden eski başhekim ile hastane çalışanı tutuklandı. Diğer 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, reçeteli bazı ilaçların usulsüz temin edilip hastane dışına çıkarıldığı ve satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında eski başhekimin de bulunduğu 2'si tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı üretiminde kullanılabildiği öne sürülen bazı reçeteli ilaçların usulsüz temin edilerek hastane dışına çıkarıldığı ve satıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Belirlenen adreslere 2 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, geçmiş dönemde Ünye Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan A.A., hastanede daha önce görev yapmış 1 personel ve medikal sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye getirilen 18 şüpheliden eski başhekim A.A. ile hastanede görevli ortopedi sekreteri G.D. tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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