Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

ORDU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen yaylalar ile yüksek kesimli ilçelerde güzel görüntüler oluştu.

Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde, dün sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili oldu. Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Kumru, Akkuş, Korgan, Kabadüz, Mesudiye ve Aybastı ilçelerinin yüksekleri beyaz örtü ile kaplanırken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Kar kalınlığı, 500-600 rakımın üzerindeki bölgelerde yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışının çarşamba gününden itibaren aralıklı olarak yeniden etkili olabileceği belirtildi. Diğer yandan kent ve ilçe merkezlerinde, güneşli hava ile birlikte kar erimeye başladı.