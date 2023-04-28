Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oluyor.

Kabadüz ilçesine bağlı yüksek kesimdeki Turnalık Mahallesi ile 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevre obalarda sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bazı noktaların beyaza büründüğü yayla ve çevresinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da Çambaşı Yaylası'ndaki esnafa yaptığı ziyaret sırasında kar yağışını bir süre izledi.

Bu arada, Karayolları, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerine ait iş makineleri de yüksek kesimlerde hazır bulunduruluyor.