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Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na Yeni Seyir Terası

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na Yeni Seyir Terası
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Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer alan ve 'Ablak Taşı' olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen yeni seyir terası, bölgenin turizmine önemli katkı sağladı. Modern konaklama alanları ve kış sporları ile ziyaretçilerini çeken bölge, yıl boyunca turist akınına uğramakta.

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, yörede "Ablak Taşı" olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası, bölgenin turizmine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin gözde turizm merkezi Çambaşı Yaylası'ndaki Ablak Taşı'nın manzarasının, kış aylarında da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktığı belirtildi.

Yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen yaylanın, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaylanın dört bir yanını turizm destinasyonlarıyla donatmayı sürdüren Belediyemiz, bunlara bir yenisini daha ekledi. Çalışmalar kapsamında, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası sınırları içerisinde Ablak Taşı için seyir terası ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılarak tamamlandı. Bölgede 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu ahşap kaplamalı seyir terası, ahşap piknik masası, kameriye, çöp kovası, aydınlatma direği ve çeşme çalışması gerçekleştirildi. Ablak Taşı üzerine yapılan seyir terası, yaz kış Ordu turizmine yeni bir soluk katacak."

Bölgeye yapılan yatırımları sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Annelerimizin masallarda anlattığı karlar diyarını arıyorsanız, sizi Ablak Taşı'na bekliyoruz. Huzur, dinginlik, güzellik ve masalsı manzaralara tanıklık edilen bu eşsiz bölgeye yeni seyir terası kazandırdık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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