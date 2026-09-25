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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedinin kimliği belirlendi

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedinin kimliği belirlendi
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Şarkiye Mahallesi sahilinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler 112'ye ihbarda bulundu. Ekiplerce denizden çıkarılan erkek cesedinin kimliği belirlendi; cenaze otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Şarkiye Mahallesi sahilinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan erkek cesedinin, N.A'ya ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
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