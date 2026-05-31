Ordu'da yayladaki 3 ev yandı
Ordu'nun Korgan Yaylası'nda dün akşam çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, dün akşam 23.00 sıralarında Korgan ilçesi Korgan Yaylası'nda meydana geldi. Yan yana bulunan Kadir Paç, Namık Paç ve Cevat Paç'a ait 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıca çalışma başlattı.
Haber: Dursun Mehmet ŞAHİN / KORGAN (Ordu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı