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Ordu Korgan'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü

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Ordu Korgan'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü
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Ordu Korgan'da 2 gün önce bıçaklanarak öldürülen Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça, şüphelinin ailesinin evinde E.A.'yı başından yaraladı. E.A.'nın kızı H.E.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Nezaket Artça öldü, H.E. gözaltına alındı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde 2 gün önce arazide yol verme kavgasında bıçaklanıp hayatını kaybeden Orhan Artça'nın (40) annesi Nezaket Artça (62), gittiği cinayet şüphelisinin ailesinin evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Nazaket Artça'nın başından yaraladığı E.A. (72) isimli kadın tedaviye alındı. 

Korgan ilçesinde 6 Ekim'de arazide yaşanan yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı. Bu saban Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça İbrahim E.'nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.'yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören E.A.'nın kızı H.E. de Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti.

Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.A..'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNESİ

Cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. H.E.'nin, 2 gün önce Orhan Artça'nın ölümüne neden olduğu belirtilen İbrahim E.'nin annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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