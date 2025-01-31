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Ordu Kabadüz'de Ahşap Evde Yangın

Ordu Kabadüz'de Ahşap Evde Yangın
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Bilal Tepe'ye ait ahşap evde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangına jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ahşap ev yandı.

İlçenin Derinçay Mahallesi'nde Bilal Tepe'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek dışarı çıkan aile, evin alt katındaki ahırdan hayvanları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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