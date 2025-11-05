Haberler

Ordu, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamına alındı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin Tarım ve Orman Bakanlığınca Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamına alındığını belirtti.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir üzerinde titizlikle ve bizzat takip ettikleri çalışmalar neticesinde Ordu'da projenin uygulanacağını ifade etti.

Kararla birlikte hem üreticilerin hem de Ordu'nun hayvancılık potansiyelinin daha da güçleneceğine işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"4 Kasım 2025 tarih ve 33067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/30 numaralı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile artık Ordu manda yetiştiriciliğine yönelik ilave destek ödemelerinden faydalanabilecek. Daha önce bu destekten yararlanamayan ilimiz, yayımlanan Resmi Gazete kararıyla manda yetiştiriciliğine yönelik ilave destek ödemelerinden yararlanabilecek. Bu önemli gelişme sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de Ordu'da hayvancılık potansiyeli daha güçlenecek."

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
