Ordu haberi! Ukraynalı Oleg, yerel imalathanesinde ordu için susturucu üretiyor
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Ordu habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel