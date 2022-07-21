Ordu haberi! Ukraynalı Oleg, yerel imalathanesinde ordu için susturucu üretiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haberi! Ukraynalı Oleg, yerel imalathanesinde ordu için susturucu üretiyor

AA - Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Ordu habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor.

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title