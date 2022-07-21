Ordu haberi! Ukraynalı Oleg, yerel imalathanesinde ordu için susturucu üretiyor Ordu habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv kentinde yaşayan Oleg, orduya bağışlamak üzere kendi imalathanesinde susturucu üretiyor. AA / Wolfgang Schwan - Güncel Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler

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