Haberler

Ordu Fatsa'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Fatsa'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

Real Madrid karıştı: Bu ligden...
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar

Çılgın skorlar sonrası yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! 'Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı'

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü!
e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
Evden çıkmayan ev hanımıydı, Türkiye üçüncüsü oldu! Anne ve iki kızı artık aynı ringde antrenman yapıyor

Evden çıkmayan ev hanımıydı! Şimdi iki kızıyla aynı ringde