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Ordu Fatsa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Cavit Atılkan (21) idaresindeki 28 ADN 109 plakalı motosiklet, Fatsa Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Atılkan hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan Caner Yavan (21), Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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