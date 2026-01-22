Haberler

Ordu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ederken, Kabadüz ilçesinde tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Hasta ve cenaze hizmetleri öncelikli olarak sağlanıyor.

ORDU'da kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Akkuş ilçesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu ekiplerin çalışması sürüyor. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, kapalı mahalle ve grup yollarının ulaşımı sağlıyor. Ekipler, karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veriyor.

TİPİ NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde de yoğun yağışı, kuvvetli rüzgar ve tipi etkili oluyor. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı yolunun bir bölümü tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kabadüz–Çambaşı il yolunda, Yokuşdibi mevkisindeki 29'uncu kilometre ile Çambaşı mevkisindeki 52'nci kilometre arası, yoğun tipi ve esinti nedeniyle saat 11.00'den itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
