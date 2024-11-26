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Ordu'da Yeşilköy Mahallesi'nde Köy Yaşam Merkezi İnşa Edilecek

Ordu'da Yeşilköy Mahallesi'nde Köy Yaşam Merkezi İnşa Edilecek
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 'Köy Yaşam Merkezleri' projesi kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde bir köy yaşam merkezi yapılacak. Projenin imza töreni Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde köy yaşam merkezi yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında, Yeşilköy Mahallesi'nde inşa edilecek merkez için imza töreni düzenlendi.

Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı Uğur Utku hazır bulundu.

Köy yaşam merkezini yaptıracak muhtar Utku'ya teşekkür eden Erol, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

İki derslikli merkezin protokolü, Vali Erol, Vargeloğlu ve Utku tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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