Ordu'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu

Ordu'nun Boztepe bölgesinde yeni yılın ilk gününde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde eğlenmek isteyen vatandaşlar karla kaplı alanda eğlenceli anlar yaşarken, kış lastiği olmayan sürücüler zor anlar geçirdi. Karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Kentin seyir terası olarak bilinen ve beyaz örtüyle kaplanan Boztepe'ye çıkan çok sayıda kişi kar eşliğinde eğlendi, kış lastiği olmayan bazı sürücüler ise yolda zor anlar yaşadı.

Ordu'da 2026'nın ilk kar yağışı, yüksek kesimli bölgelerde ve kentin seyir terası olarak bilinen 530 rakımlı Boztepe'de etkili oldu. Yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde Boztepe'de etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte güzel görüntü oluştu. Yakınlarıyla birlikte Boztepe'ye çıkan çok sayıda kişi kar topu oynayıp, kızaklarla kayıp eğlenceli anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri ise Boztepe yolunun kapanmaması için çalışma yürüttü. Kar yağışıyla birlikte araçlarıyla Boztepe'ye çıkmak isteyen sürücüler, yolda yoğunluk oluşturdu. Kış lastiği olmayan bazı sürücüler ise karla kaplı yolda zor anlar yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının devam ettiği bölgelerde iş makineleri ile karla mücadele çalışması yürüttü. Yolda kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan yolda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Polis, kış lastiği ya da zinciri bulunmayan araçların Boztepe'ye çıkmasına izin vermedi.

Öte yandan, kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde yarın da aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
