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Ünye'de Yasağa Rağmen Denize Giren İki Kardeş Boğulmaktan Kurtarıldı

Ünye'de Yasağa Rağmen Denize Giren İki Kardeş Boğulmaktan Kurtarıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bir günde, Erzurum'dan tatile gelen Mustafa A. ve Yılmaz A. kardeşler akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kardeşler, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dursun Mehmet ŞAHİN-Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE ( Ordu )- ORDU'nun Ünye ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Ordu Valiliği, rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Erzurum'dan Ordu'ya tatile gelen Mustafa A. ve Yılmaz A. kardeşler, öğle saatlerinde Ünye'nin Kavaklar mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan kardeşler, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan kardeşler, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mustafa A. ve Yılmaz A., Fatsa ve Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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