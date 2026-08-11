Ordu'da Yasa Dışı Palamut Avına Ceza

Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, palamut avı ve satışının 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi.

Yasa dışı palamut avcılığı yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yapılan 156 denetimde 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA