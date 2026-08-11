Ordu'da Yasa Dışı Palamut Avına Ceza
Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, palamut avı ve satışının 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi.
Yasa dışı palamut avcılığı yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yapılan 156 denetimde 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Kaynak: AA