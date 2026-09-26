Haberler

Ordu'da yaralanan gazeteci İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Altınordu'da 9 Eylül'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan gazeteci, İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Gülyalı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan gazeteci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde 9 Eylül'de kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet ile B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Dursun Biran Yılmaz (38), tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Kentte yayın yapan Ordu Boztepe TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz'ın cenazesi, yarın Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Gülyalı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın adı fon vurguna karıştı iddiası
Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu

Ünlü şefin restoranı alev topuna döndü
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

“Bakan istifa edecek” diyen Ali Tarakcı'ya bir şok daha
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı