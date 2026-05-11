Ordu'da yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan otomobildeki 78 yaşındaki sürücü Mehmet Kahveci, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kahveci (78) yönetimindeki 52 FH 947 plakalı otomobil, Güzlük Mahallesi'nde seyir halindeyken yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay