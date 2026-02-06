Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 11,21 gram bonzai, 4,63 gram metamfetamin ve 184 sentetik hap ele geçirildi.

ORDU'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında 11,21 gram bonzai, 4,63 gram metamfetamin ve 184 sentetik hap ele geçirildi. 5 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

