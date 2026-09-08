Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli türlerde 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler H.İ.S. ve Y.E.C, gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA