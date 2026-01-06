Haberler

Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, sütücü B.C. ve yanındaki F.K., yapılan operasyon sonucu 16,45 gram sentetik uyuşturucu ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akkuş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Sürücü B.C. ile beraberindeki F.K. gözaltına alınırken, 16,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

B.C. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
