Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda S.U, M.Ş, Y.B, C.U. ve V.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildı. Şüphelilerden S.U, M.Ş. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.U. ve V.K. ise adli kontrol kararıyla serbet bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
