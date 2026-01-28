Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri, belirlene adreslere operasyon düzenleyerek sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler Ö.Ö, Ş.F, T.K. ve E.B. gözaltına alındı.

Aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.Ö, Ş.F. ve T.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
