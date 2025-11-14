Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir otomobilin yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, aracın yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş şekilde 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Araçta bulunan K.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

