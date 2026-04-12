Uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölen baba ve kız toprağa verildi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Esra Şentürk (25) ile babası Kadem Şentürk (55), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kaza, 11 Nisan Cumartesi günü Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk yönetimindeki 52 AGZ 997 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Esra Şentürk ile babası Kadem Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Nazan Koç'un ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Esra Şentürk'ün Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaza sonrası morga kaldırılan Kadem Şentürk ile kızı Esra Şentürk için Harami Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, kılınan namazın ardından mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

