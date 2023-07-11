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Ordu'da tünel çıkışında yol çöktü! Yaklaşıp aşağıya bakanlar gözlerine inanamıyor

Güncel Haberler

Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan felaketiyle mücadele sürüyor. Ordu'da sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tünel çıkışında yol çöktü. Asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları, kameraya yansıdı.

Ordu'da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışında yol çöktü.

YOĞUN SU AKIŞINA DAYANAMADI

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz- Akdeniz yolunun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi. Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Ardından da asfalt zeminde de çökme meydana geldi. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

ZEMİNİN DEREYE UÇTUĞU ANLAR KAMERADADA

Öte yandan menfez ve yolun çökme anı o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları yer aldı. Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Güncel

Karadeniz Mesudiye Akdeniz Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Turgut Aydın:

En pahalı yolu yap olmadı senede ikidefada tamiratı ile uğraşşş

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Demir Acer :

muhendislik milimetrelik hesap kitap isidir o dere yatagindan olaki bir akintisininin en siddetli bir sekilde akacagi hehabi yapilir ve yolun altindaki su tunelleri ona gore insa edilir, lutfen malzemeden kismayin ve nen normlarii ugulayin

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Güray Dilli :

Köprü ve yol ile Tünel ağzının yapıldığı yer ne kadar yanlış. Yağmur yatağının yukarıdan deli gibi akıp geleceği açık. Çöken yol , obruk oluşturmamış olsa bari. Aynı güzergahın doldurulması çok zor olur. Haydi yeni bir köprü / viyadük daha. Masraf yani...

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