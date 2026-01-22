Haberler

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mina Aydın (29) idaresindeki 52 DG 470 plakalı otomobil, Dereiçi Mahallesi Kacalı Köprüsü üzerinde Çağrı Halifeoğlu (40) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Çiğdem (38), Asel (11) ve Aras Halifeoğlu (7) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çiğdem Halifeoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

