Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Cemal G.'nin durumu ağır.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen Muhammed K. yönetimindeki otomobil ile Cemal G. idaresindeki otomobil, Meşebükü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Cemal G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
