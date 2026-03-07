Haberler

Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Fatsa ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kavraz Mahallesi'nde A.A. (63) idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon ile F.B'nin (48) kullandığı 52 EK 4047 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonet sürücüsü F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan kamyonetteki A.B. (71) ile torunları M.B. (14) ve S.B. (11) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
