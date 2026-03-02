Haberler

Çatalpınar'da ağılın çökmesi sonucu 4 küçükbaş hayvan telef oldu

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bir ağıldaki 4 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Belediye Başkanı, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde toprak kayması nedeniyle çöken ağıldaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sayacatürk Mahallesindeki ağıl, çevresindeki toprak kayması sonucu bir bölümü çöktü. Ağıl içerisindeki 4 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay, aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, "Aşırı kar yağışı nedeniyle bir koyun ağılının arka kısmında çökme meydana gelmiş, maalesef hayvan kaybı yaşanmıştır. Zarar gören kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yanında olduk." dedi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
