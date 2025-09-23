Ordu'da TKDK'den öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Ordu'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı'nın öğrencilere tanıtımı amacıyla Çatalpınar ilçesinde ilk ve orta öğretim kurumlarına yönelik program düzenlendi.

Program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne set halinde kırtasiye malzemesi teslim edildi.

Malzemeler, TKDK İl Koordinatörü Berkay Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programla, Keçili Şehit Volkan Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 205 öğrenciye dağıtıldı.

Acu, müdürlük olarak TKDK'nın projesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Berkay Çelik de projeye desteklerinden dolayı Acu'ya teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere başarı ve sağlık getirmesini diledi.

IPARD Programı kapsamında Ordu'da bugüne kadar 608 projeye 192,6 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirten Çelik, bu hibe destekleriyle 355,8 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiğini ve 2 bin 814 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.