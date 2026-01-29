Ordu'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. (64) ve Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'ndeki O.Ç. (82), kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve terör örgütü mensupları ile bağlantıları bulunduğunu söyleyen şüphelilerce yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldı.

JASAT ve Asayiş Timlerinin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin M.E.Ö. (20) ile B.K. (17) olduğu belirlendi.

İl merkezinde suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde edilen 387 bin 70 lira, 36 gram altın, 500 Özbekistan somu, bir cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.E.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, ziynet eşyaları ve paraların müştekilere teslim edildiği kaydedildi.