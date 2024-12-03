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Ordu'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Ordu'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Serbest Bırakıldı
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli belgeler ve tapular ele geçirildi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ilçede belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 90 tapu, 4 senet ile 1 noter sözleşme belgesi ve alacaklarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Operasyonda M.A. (48), Ş.A. (23) ve H.A. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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