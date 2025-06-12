Ordu'da Tartışma Sonrası Bıçaklı Cinayet

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Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Mesut Aksu isimli kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı S.P. jandarma tarafından yakalandı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçenin Yakacık Mahallesi'nde dün sokakta tartıştığı Mesut Aksu'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan S.P., jandarma ekiplerince saklandığı evinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 4 çocuk babası Mesut Aksu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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