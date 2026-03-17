Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada karı koca yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çatapınar Mahallesi'nde Mazhar T'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Meryem T, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay