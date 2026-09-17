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Ordu'da suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ordu'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 4 kişi, Altınordu ilçesindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda kılıç, kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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