Ordu'da Sonbahar Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sonbahar mevsiminin etkisiyle kar yağışı gerçekleşti. Aybastı Perşembe Yaylası ve diğer yüksek rakımlı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının ortalama 5 santimetre olduğu öğrenildi.

ORDU'nun yüksek kesimleri ve yaylaları, sonbahar mevsiminin son günlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, sahil ve orta kesimlerde sağanak etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağdı. Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ile Akkuş, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin de yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
