Ordu'da silahla kavgada 1 kişi öldü

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayıncık Mahallesi'nde karşılaşan M.Y. (79) ve M.T.Ç. (70) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. tabanca ile M.T.Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.T.Ç, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Aybastı ilçesine bağlı Beştam Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.