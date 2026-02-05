Ordu'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Ordu'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların ardından gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda kalaşnikof tüfeği ve el bombası gibi tehlikeli malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, tabanca, 32 fişek, motosiklet ve kaskı ile 2 yağmurluk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel