Ordu'da şiddetli rüzgarda oluşan dalgalar hasara neden oldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, Turnasuyu Mahallesi'nde evleri su bastı ve bir balıkçı teknesinin batmasına neden oldu. Ekipler, bölgede hasar tespit çalışmaları yaparken, su tahliye işlemleri de gerçekleştirildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar hasara yol açtı.

Turnasuyu Mahallesi sahili açıklarında gece saatlerinde yükselen dalgalar zaman zaman kıyıya ulaştı. Kıyı şeridindeki bazı evleri su bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evlerde ve duvarları yıkılan bahçelerde biriken su tahliye edildi.

Melet Irmağı kıyısındaki bir balıkçı teknesinin ise battığı öğrenildi.

Dalgaların yükselmesiyle evine ve bahçesine su basan Leyla Gürsoy, gazetecilere, çok korktuklarını, olayın ardından ekiplerden yardım istediklerini söyledi.

Balıkçı Enis Erarslan ise arkadaşına ait balıkçı teknesinin battığını, diğer tekneleri kurtarmayı başardıklarını anlattı.

Bölgede oluşan dalgalar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
